İsrailli Bakandan Filistin'in "C Bölgesi"Ni İlhak Çağrısı

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C Bölgesini" İsrail Devleti'ne katacağını söyledi.



Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin koalisyon ortağı HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi lideri Bennett, partisinin, hükümetin Doğu Kudüs'teki Meali Adomim Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlama projesini C Bölgesinin tamamının ilhakı planı çerçevesinde desteklediklerini belirtti.



Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Bennett, Meali Adomim Yahudi yerleşim birimi Belediye Başkanı Benny Kashriel ile buluşmasında, hükümet üyelerinin bu kanun tasarısını desteklemelerini umduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Filistin devletine giden bu haksız süreci durdurmalıyız. İsrail kanunlarını Meali Adomim, Ölü Deniz çevresindeki bölgelerde, Ofra ve en yakın zamanda C bölgesinde tatbik etmemiz lazım. Ancak böyle başarılı oluruz."



Bennett, hükümet üyelerine Meali Adomim'in İsrail'e bağlanması için Knesset'e sunulması öngörülen yasa tasarısının lehinde oy kullanma çağrısında bulunarak, "Bu son fırsattır. ya egemenliğimizi her tarafa hakim kılarız ya da Filistin devleti kurulur. Başka seçenek yok." dedi.



İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked de daha önce yaptığı açıklamada, Meali Adomi'min ilhakı projesi, C Bölgesinin tamamının ilhakı öncesi adım olduğunu belirtmişti.



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.



İsrail yönetimi Filistinlilerin C Bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini aşkın, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini illegal kabul ediyor.