İsrailli Askerler Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da araçla çarpma eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinli genci vurarak öldürdüğü bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Ramallah kentinin güneydoğusundaki Koçav Yakov Yahudi yerleşim biriminin girişinde yer alan ve içinde İsrailli askerler ile vatandaşların bulunduğu otobüs durağının kaldırımına aracıyla çarptığı belirtildi.



Aracın içindeki Filistinlinin elinde bıçağın olduğu ve aracından inmeyi reddettiği öne sürülen açıklamada, bunun üzerine askerler tarafından ateş açılarak Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.



Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da öldürülen Filistinlinin Kalendiya Mülteci Kampı'nda oturan 24 yaşındaki Hüseyin Salim Ebu Guş olduğu aktarıldı.