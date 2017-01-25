İsrail Yasa Dışı Yerleşim Birimlerine Yeni Konutlar Ekliyor





İsrail hükümeti, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onayladı.



İşgal altındaki Filistin topraklarında giderek genişleyen yerleşim birimleri Birleşmiş Milletler tarafından yasa dışı ilan edilmişti.



BM Güvenlik Konseyi, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurulmasını talep eden kararı geçtiğimiz ay kabul etmişti.



Filistin Milli İnsiyatifi Genel Sekreteri Mustafa Barghouti Tel Aviv'in bu yeni kararla barış sürecine savaş açtığını söyledi.



Barghouti, "İsrail'in, işgal topraklarında 2 bin 500 binalık yeni yerleşim planları barışa savaş açmaktan, iki devletli çözüme savaş ilan etmekten başka bir şey değildir. Bu, İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararnamesini çiğnemekteki kararlılığının ispatıdır" diye konuştu.



İsrail basını, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in, yeni konutların inşası için bağış yapacağını öne sürdü.



İddialara göre Trump'ın danışmanı olarak atadığı damadı, Beit el'de yapılması planlanan 100 konutun maliyetini karşılayacak.



Vergi kayıtlarında, Kushner'in ailesine ait derneklerin, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için bazı kurumlara büyük meblağlarda bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.



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