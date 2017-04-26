İsrail Yabancı Turistlerin Batı Şeria'ya Giriş Yasağını Kaldırdı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail'in "yabancı turistlerin Batı Şeria'ya giriş yasağını" kaldırdığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Sınır Denetim İdaresi tarafından bir süre önce alınan "yabancı turistlerin Filistin şehirlerine girmesini yasaklayan" kararın iptal edildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu iptal kararının bugün bakanlığa iletildiği kaydedildi.



Sınır Denetim İdaresi, İsrail'e turist getiren firmalara, Filistin topraklarına özellikle de Beytüllahim'e geçmek isteyen yabancı turistlere vize vermemeleri yönünde talimat vermişti.



Filistin topraklarını ziyaret eden turist sayısının 2015 yılının ilk yarısında 999 bin iken 2016 yılının aynı döneminde ise 951 bine gerilediği belirtilmişti.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.