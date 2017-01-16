İsrail ve Filistinsiz Paris Barış Zirvesi





Kudüs, Fransa'nın öncülüğünde toplanan Paris Barış Zirvesi'ne kilitlendi. İsrail ve Filistin arasındaki barış girişimlerini canlandırmayı hedefleyen zirveye ne İsrail ne de Filistin katıldı.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault iki devletli bir çözüm için tarafların bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi:



"Bundan böyle bizim ortak sorumluluğumuz İsraillilerle Filistinlileri müzakere için bir masada buluşturabilmektir. (...) Çünkü sadece müzakereler en sonunda iki devletli çözümün gerçekleştirilmesini ve Orta Doğu'ya güvenlik ve barışın gelmesini sağlayacaktır."



İki tarafın bir araya gelmesi içinse Filistin'in İsrail tarafından bir devlet olarak tanınması en büyük şartlardan biri. Fakat İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Paris Zirvesi'ne katılmayarak bunun mümkün olmadığını bir kez daha işaret etti.



Filistin tarafıysa Fransa öncülüğündeki girişimin bölgedeki barış umutlarını yeşerttiği kanısında:



"Biz, uluslararası toplumun iyi niyetli katılım isteğinin ve iki devletli çözümün kurtarılması için yapılan girişimlerin çok olumlu bir sinyal olduğuna inanıyoruz. Fransa'nın girişiminin, içinde bulunduğumuz aşırı tehlikeli ve umutsuz durumda bir umut ışığı olduğunu düşünüyoruz."



Öte yandan Filistin'i 2015'te devlet olarak tanıyan Vatikan bir ilke daha imza attı. Papa Francis ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in Vatikan Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirdi.



Auteur: euronews-tr



Tags: İsrail Filistinsiz Barış Paris Zirve Zirvesi Fransa Gepost: 16 januari 2017