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Cenazenin omuzlarda taşınarak evinin olduğu sokağa getirilmesi
Filistinli Maen Ebu Kar'ın yakınlarının üzüntüsü
Kalabalığın cenazeyi bayraklar ve sloganlar eşliğinde mezarlığa götürmesi
Filistinli Maen Ebu Kar'ın dedesi Abdülkerim Kar ile röportaj
İsrail tarafından 3 Kasım'da alıkonulan Filistinli genç Maen Ebu Kar'ın (23) cenazesi bugün toprağa verildi.
Ramallah Devlet Hastanesinden alınan Kar'ın cenazesi çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla El-Mezraa el-Kıbliyye beldesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı defnedildi.
AA muhabirine konuşan Kar'ın dedesi Abdülkerim Kar, torununun "şehitlik ve kutsalları korumayı" seçtiğini belirterek, "Bizi kahredip aşağılamak için cesedine el koydular ancak başarılı olamadılar zira şehadet en yüksek mertebedir." ifadelerini kullandı.
İsrailli askerler, Filistinli genci 3 Kasım'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş ederek öldürmüş, cenazesine de el koymuştu.
Israil Tarafından Alıkonulan Filistinli Genç Maen Ebu Kar'ın Cenazesi Toprağa Verildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cenazenin omuzlarda taşınarak evinin olduğu sokağa getirilmesi Filistinli Maen Ebu Kar'ın yakınlarının üzüntüsü Kalabalığın cenazeyi bayraklar ve sloganlar eşliğinde mezarlığa götürmesi Filistinli Maen Ebu Kar'ın dedesi Abdülkerim Kar ile röportaj İsrail tarafından 3...
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