İsrail, Şam Havaalanı'na Saldırıyı Dolaylı Olarak Üstlendi

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki Şam Havaalanı'na yönelik saldırının arkasında Tel Aviv yönetimin olduğunu dolaylı bir ifade kullanarak kabul etti.



İsrail ordu radyosuna konuşan Katz, bugün Şam Havaalanı'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bu olayın İsrail'in, Hizbullah'a silah transferini önleme politikalarıyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Hizbullah'a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız." dedi.



Suriyeli aktivistlerin sosyal medya hesaplarına yansıyan bilgilere göre bu sabaha karşı Şam Havaalanı'na saldırı düzenlendi. Sosyal medyada patlama görüntüleri paylaşan aktivistler, "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ve Hizbullah'a ait silahları hedef aldığını" yazdı.



İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.



İsrail yönetimi genellikle bu saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.