İsrail Polisi, Filistin'deki Yasadışı Yerleşimleri Tahliye Ediyor

İsrail güvenlik güçleri, Filistin topraklarındaki yasadışı İsrail yerleşimlerinin boşaltılmasına başladı. Bu sırada İsrail hükümeti ise, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin konutun daha inşa edilmesini onayladı.



İsrail güvenlik güçleri, Filistin'e ait olan özel mülkler üzerinde yer alan bir karakolun tahliyesine başladı. Ramallah yakınlarındaki Amona'da evlerin tahliyesi sürerken, aynı anda İsrail hükümeti Filistin toprağı üzerinde yapılacak üç bin haneden oluşan yeni yerleşim planına izin verdi.



İsrail Yargıtayı geçtiğimiz sene Amona'daki konutların tahliye edilmesine karar vermişti.



İsrailli protestocular, İsrail polisiyle karşı karşıya



Amona'daki tahliye kararını 600 civarında İsrailli toplanıp protesto etti. Yüzlerce İsrail güvenlik birimi de bölgede konuşlanarak, yerleşim yerinin tahliyesine karşı çıkmak için yürüyenlerin yollarını kapattı. Protestocu İsrailliler de ateş yakıp yollara taşlar, çiviler ve moloz parçaları yığarak güvenlik güçlerinin geçişine engel olmaya çalıştı. CNN'in aktardığına göre bölgede yaşayanlardan bazıları kendi rızalarıyla evlerini terk ederken, kimilerinin evlerini terk etmemekte direndiği ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, İsrailli bir ailenin evlerinde sakladıkları silahları polise teslim ettiği bildirildi.



"Barış ihtimali yok ediliyor"



Bu sırada Netanyahu yönetimi, uluslararası hukukun Batı Şeria'daki yerleşim programının yasa dışı olduğunu ilan etmesin rağmen yeni yerleşimlerin inşaatını onayladı.



İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, amacın 'konut ihtiyacını karşılamak ve yaşamı normale döndürmek olduğu' belirtildi. Filistin tarafı ise İsrail'in hamlesini kınayarak, barış ihtimalinin bu şekilde yok edildiği konusunda İsrail'i uyardı.



Söz konusu karar, daha önce bu konuda İsrail'e daha çok destek olacağını bildiren ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesinden sonra, İsrail'in üçüncü yeni yerleşim açma hamlesi oldu. - İstanbul