Israil Ordusu, Suriye'yi Vurdu

İsrail ordusu, Suriye'deki Golan tepelerini füzeyle vurduğunu açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Suriye'nin Kuneytire kentindeki Golan tepelerine füze atışı gerçekleştirildiği açıklandı. Açıklamada, "İsrail savaş uçakları, yerel saat 18.45'te işgal altındaki topraklardan Golan tepelerini, iki füzeyle vurdu ve maddi hasar gördü" denildi. Açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yararlanma olmadığı ifade edildi.



Saldırı, rejim güçlerinin, İsrail'e yakın muhalif gruplarının saldırılarını püskürtmesi sonrası meydana geldi. İsrail ordusu Suriye topraklarına yapılan bombardımanın planlı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.



(İHA)