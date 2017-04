Israil, Lübnan Sınırında Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

- İsrail'e ait iş makinelerinin sınır boyunca açtığı yeni yollar

Sınırın farklı bölgelerinde yeni hazırlanan toprak yığınları

Sınırdaki dikenli teller

Sınır hattında bulunan Hizbullah askeri yetkilisinin açıklamaları İsrail'in, son günlerde Lübnan sınırında güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla iş makineleri ile yaptığı çalışmalar, yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülendi.



İsrail ordusuna ait iş makinelerinin Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur şehrine bağlı Nakura'daki sınır hattında sürdürdüğü çalışmalar, çok sayıda yerel ve uluslararası basın mensubu tarafından görüntülendi.



İsrail'e ait iş makinelerinin sınır boyunca açtığı yeni yollar ve sınırın farklı bölgelerinde yeni hazırlanan toprak yığınları dikkati çekiyor.



İki ülke arasında mayınlı bölge yer alıyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.



Sınırın Lübnan tarafında güvenliği Lübnan Ordusuyla birlikte Hizbullah militanları sağlarken, İsrail tarafında sınır güvenliğini İsrail ordusuna ait gözetleme merkezleri sağlıyor. İki güç arasındaki mavi hat olarak isimlendirilen bölgede ise Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.



Sınır hattında bulunan Hizbullah askeri yetkilisi, bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır ihlallerinin sürekli artarak devam ettiğini ifade etti.



Yetkili, bölgede İsrail'in inşaat çalışmaları yaptığının altını çizerek, İsrail'in ilk kez askeri savunma stratejisine geçtiğini iddia etti.



Hizbullah'ın İsrail'in sınır hattındaki inşaat faaliyetlerine cevabının ne olacağıyla ilgili bir soruya yetkili, "Savaş istemiyoruz. Ancak bu durum düşmanın ne yaptığıyla ve tavrıyla ilgili." dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Michael Beary, bu ayın başında basına yaptığı açıklamada, özellikle son 3 ayda İsrail sınırında gerilimin arttığını belirterek, "Kimse 2006'da yaşananları tekrar tecrübe etmek istemiyor." açıklamasında bulunmuştu.