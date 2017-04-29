İsrail Kudüs'teki Gösteriye Müdahale Etti

İsrail güçlerinin, Kudüs'te, açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için düzenlenen gösteriye müdahalede bulunduğu, görüntü almak isteyen gazetecileri darbettiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir'in Babu'l Amud bölgesi yakınında düzenlenen dayanışma gösterisine İsrail askerleri müdahale etti. Askerler, haber takibi yapan gazetecilerin görüntü almasını engelledi.



Yaklaşık 70 Filistinlinin katıldığı gösteriyi dağıtan askerlerin, bazı gazetecileri ve göstericileri darbetmesi sonucu hafif yaralananların olduğu belirtildi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için" 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında yer aldığı kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.