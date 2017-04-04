İsrail, Kudüs'teki Evleri Ruhsatsız İnşa Edildiği Gerekçesiyle Yıkmaya Başladı

İsrail, Kudüs'ün doğusunda bulunan Ez-Zaim köyündeki evleri, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıkmaya başladı.



İsrail'e bağlı yıkım ekipleri, bugün Kudüs'ün doğusunda bulunan Ez-Zaim köyündeki birçok evi, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıkmaya başladı. Filistin'deki yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yıkım ekipleri, 3 prefabrike ev ve köyün istinat duvarından başlayarak yıkıma başladı. Ayrıca İsrail'e bağlı yıkım ekipleri, Kudüs'ün güneyindeki Şurfat bölgesindeki bir ahırı da ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı. - KUDÜS