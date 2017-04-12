İsrail İşgal Güçlerinden Batı Yaka'ya Baskın

İsrail işgal güçleri sabah saatlerinde Batı Yaka ve Kudüs'ün birçok bölgesine baskın düzenleyerek, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında Kudüs'ten Batı Yaka'ya sürgün edilen milletvekili Ahmed Atvan ile Hamas liderlerinden Fayiz Ebu Verde'nin de olduğu ifade edildi. İşgal güçlerinin milletvekili Atvan ve Hamas sözcüsü Ebu Verde'yi, El-Bire kentindeki evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı bildirildi. Atvan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte, gözaltında bulunan Filistinli milletvekili sayısı 13'e yükseldi. İşgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde ayrıca Yahudi yerleşimcilerin baskını öncesi güvenlik önlemleri almak amacıyla Nablus'un güneyindeki Sebastia beldesine baskın düzenlediği ve yerleşimcilerin dün gece Nablus'un güneyinde Filistinlilere ait bir araca ateş açtığı belirtildi.



İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde El-Halil ve Beytüllahim'de birçok bölgeye baskın düzenledi. Beytüllahim'e bağlı Husan beldesinden Beşşar Cemal Sebatin ve Emir Muhammed Zaul'u gözaltına alan işgal güçleri El-Halil'e bağlı Beyt Ummer beldesi sakinlerinden Mutasım Bureyğis isimli genci de Kudüs'ün kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasında gözaltına aldı. İşgal güçlerinin son günlerde Yahudi bayram günleri bahanesiyle El-Halil'de Eski Belde ve İbrahim El-Halil Camii çevresindeki yolların çoğunu kapattığı ifade edildi. - GAZZE