İsrail İşgal Güçleri Bir Hafta İçerisinde, 1 Filistinli'yi Öldürdü 46'sını Yaraladı

İsrail işgal güçleri, 1 hafta içerisinde 1 Filistinli'yi öldürdü, 46'sını yaraladı.



Birleşmiş Milletler, Mart ayında işgal güçlerinin ateş açmasıyla yaralanan Filistinli genç Casim Nahle'nin (17) hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından "Sivillerin Korunması" adı altında yayınlanan rapora göre, geçtiğimiz hafta içinde 11'i çocuk 46 Filistinli işgal güçlerinin ateşiyle yaralandı. Raporda, yaralanmaların çoğunun Batı Yaka'da yapılan barışçıl gösterilerde meydana geldiğine dikkat çeken OCHA, bazılarının ise baskın ve tutuklama esnasında meydana geldiğini ifade etti.



OCHA raporunda, işgal güçlerinin karadan ve denizden en az 26 kez Filistinli çiftçilere ve balıkçılara saldırdığını ve dört kez de sınırı geçerek tarım arazilerine hasar verdiğini, sınırı geçen altı kişiyi de tutukladığını belirtti. Ayrıca işgal güçleri bir hafta içinde Batı Yaka'da 20 evi yıktı. - KUDÜS