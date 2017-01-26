İsrail'in Yasadışı Yerleşim Birimleri

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria ile Kudüs'te yeni konut inşasını engellemek için uluslararası görüşmeler yaptığını belirtti.



Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Fetih hareketi Devrim Konseyi toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı harekete geçmek ve Batı Şeria ile Kudüs'te yeni konut inşasını engellemek için uluslararası görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.



"İsrail hükümetinin yeni konut inşasını onaylamasının tehlikeli yansımaları olacak." ifadesini kullanan Abbas, Arap ülkeleri başta olmak üzere bazı dost ülkeler ile iletişimde olduğunu ve yeni konutların engellenmesi için adım atacaklarını dile getirdi.



Abbas, Paris konferansında alınan kararların uygulanması konusunu görüşmek üzere 7 Şubat'ta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya geleceğini belirtti.



ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına da değinen Abbas, şunları söyledi:



"Donald Trump, başkanlık seçimlerine aday olduğunda büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili vaatlerde bulundu. Biz de seçimi kazandığında, çeşitli uluslararası kesimlerle bu konunun tehlikesi hakkında görüşmeler yaptık. Şu ana dek herhangi bir adım atılmadı. Teyakkuzdayız. Tüm dünyaya bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Eğer bu gerçekleşirse barış süreci için bir felaket olacak."



Netanyahu önceki gün Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi de geçen pazar Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.



İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana, konuyla ilgili ikinci kararı olmuş oldu.



Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, yaptığı açıklamada, yeni konut onayının daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini bildirmişti.



Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin, Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.



Donald Trump, seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.