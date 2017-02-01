İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Birimlerine Tepkiler

İspanya hükümeti, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşaasına onay veren İsrail hükümetini kınadı.



İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çok yeni alınan diğer iki kararla birlikte bu karar da uluslararası hukuka karşıdır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, İsrail otoritelerinin, toplamda 6 bini bulan yeni konut inşası kararı almasının "barış sürecinin yeniden başlamasını zorlaştıracak, çok endişe verici bir girişim olduğu" vurgulandı.



İspanya hükümeti, İsrail'in aldığı kararın "çatışmayı adil ve tam çözüme kavuşturabilecek tek yol olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesine tehdit oluşturduğunu" savundu.