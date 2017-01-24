Türkiye, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına onay vermesi"ni kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konuya ilişkin kararı şiddetle kınanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail'i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.?"
İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Birimleri
Türkiye, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına onay vermesi"ni kınadı.
Türkiye, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına onay vermesi"ni kınadı.
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