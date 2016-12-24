GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenazenin evine getirilmesi
Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması
Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması
İsrail'in aylardır alıkoyduğu 7 Filistinlinin cenazesi bugün toprağa verildi.
Filistin'in El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde düzenlenen törenle Filistinli Halid El Halil son yolculuğuna uğurlandı. Yakınlarının vedalaşmasının ardından omuzlara alınan cenaze sloganlar eşliğinde mezarlığa götürüldü.
Israil'in Teslim Ettiği Filistinli Halid El Halil'in Cenaze Töreni - El Halil
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenazenin evine getirilmesi Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması İsrail'in aylardır alıkoyduğu 7 Filistinlinin cenazesi bugün toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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