İsrail'in Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni

Batı Şeria'da dün İsrail askeri tarafından öldürülen Kusay el-Amur isimli Filistinli gencin cenazesi Takku beldesinde defnedildi.



Beytullahim kenti yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Amur'un cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları ve direniş gruplarının flamalarını taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.



Beytullahim'deki Beyt Cala Hastanesi'nden ailesinin bulunduğu Takku beldesine getirilen Amur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında dün Beytullahim kentinin güneyindeki Takku beldesinde çıkan arbede sırasında askerlerin gerçek mermi kullanması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirilmişti.



Yahudi yerleşimcilerin geçiş güzergahı olan Takku beldesinde, yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.