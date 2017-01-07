Israil'in Naaşlarını Alıkoyduğu 2 Filistinli Toprağa Verildi - El

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Naaşların El-Ehli Hastanesinden alınması

Cenazeleri taşıyanların bayraklar taşıyarak sloganlar atması



İsrail askerleri tarafından Eylül 2016'da öldürülen Filistinli gençlerin cenazeleri bugün toprağa verildi.



"Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Hatem Şuludi (26) ile Muhammed er-Recebi (16) için bugün cenaze töreni düzenlendi.



Şuludi ve Recebi'nin cenazeleri, çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla, kentteki El-Ehli Hastanesinden alınarak, evlerine getirildi. Ailelerinin son kez gördüğü Filistinli gençlerin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki şehitliğe defnedildi.