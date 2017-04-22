İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinlinin Cenaze Töreni

İsrail'in 3 haftadır naaşını alıkoyduğu ve dün ailesine teslim ettiği Filistinli genç için Nablus'ta cenaze töreni düzenlendi.



Nablus'taki Rufeyda Devlet Hastanesinden alınan Ahmed Zahir Gazel'in (17) cenazesi Şehitler Meydanı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı El-Garbiyye kabristanına defnedildi.



Filistinli Gazel, Kudüs'ün Eski Şehir olarak adlandırılan sur içi bölgesinde "bıçaklı saldırı"da bulunduğu iddiasıyla İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.



İsrail ordu yetkilileri, Gazel'in naaşını 3 hafta alıkoyduktan sonra dün akşam ailesine teslim etmişti.