İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinli Defnedildi

EL- İsrail askerleri tarafından 24 Haziran 2016'da öldürülen ve dün Filistin tarafına teslim edilen 18 yaşındaki Filistinli genç kız Mecd el-Hudur'un cenazesi Batı Şeria'nın El-Halil kentinde toprağa verildi.



El-Halil kentinin doğusundaki Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba yakınlarında geçen yıl aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı iddiasıyla İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazesi alıkonulan Hudur için bugün tören düzenlendi.



Hudur'un cenazesi, çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla, El-Halil'deki El-Ehli Hastanesinden alınarak, Beni Naim beldesindeki evlerine getirildi. Filistinli genç kızın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlığa defnedildi.



Mecd Hudur'un naaşı dün El-Halil'deki Filistin askeri irtibat birimine teslim edilmişti.



İsrail askerleri, kentteki Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba yakınlarında geçen yıl aracıyla yerleşimcilere çarptığı iddiasıyla Filistinli genç kızı öldürmüştü. Olayda iki Yahudi yerleşimcinin hafif yaralandığı aktarılmıştı.



İsrail'in elinde halihazırda, aylar önce İsrail askerlerine karşı eylemlerde bulundukları iddiasıyla öldürülen 6 Filistinlinin daha naaşı bulunuyor.