İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri

İsrail polisinin, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesine izin verdiği belirtildi.



Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail polisinin izniyle çok sayıda Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği kaydedildi.



Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girişini kınadı.



"Aksa önce zaman sonra mekan olarak bölünmek isteniyor"



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa'ya girişlerinin, İsrail hükümetinin politikalarının bir parçası olduğu, Aksa'nın önce zaman sonra mekan olarak bölünmek istendiği" ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girişlerinin Filistinlilere ve Müslümanlara yönelik "açık bir provokasyon" olduğu ve "uluslararası kanunlara saldırı" niteliği taşıdığı ifade edildi.



Yahudiler, bugün Hamursuz Bayramı'nın ikinci gününü kutluyor.



İsrail polisi önceki gün Yahudilerin Hamursuz Bayramı öncesi 23 Filistinliyi "düzeni bozma niyetinde olduklarının" tespit edildiğini öne sürerek Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmıştı.



İsrail güçleri eşliğinde sık sık Mescid'i Aksa'ya yönelik baskınlar düzenleyen yerleşimciler, bu girişimlerini Yahudi bayramlarında daha da artırıyor.