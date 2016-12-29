İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri

Ürdün'ün, Mescidi-i Aksa'ya yönelik her türlü ihlalden İsrail'i sorumlu tuttuğu bildirildi.



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, Kudüs'te 149 fanatik Yahudi'nin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi üzerine yaptığı açıklamada, Mescidi-i Aksa'ya yönelik ihlallerden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.



Mumeni, Yahudi yerleşimcilerin Mascid-i Aksa'ya zorla girmesinin Aksa'nın kutsallığına yönelik bir ihlal olduğunu ve Müslümanların duygularını incittiğini kaydetti.



Ürdün'ün, Aksa'nın ve mevcut statüsünün korunmasına yönelik tutumunun net olduğunu vurgulayan Mumeni, ülkesinin İslami kutsalların korunması için tüm diplomatik ve yasal imkanlarını kullandığına dikkati çekerek, "Aksa'ya zorla girilmesi girişimleri meşru değildir, İslami kutsallara ve Müslümanların duygularına saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Kudüs İslami Vakıf İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 149 fanatik Yahudi'nin bugün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirilmişti.