İsrail'in Hamas Karşıtı Kararı

Hamas, İsrail Parlamentosu Knesset'teki Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonu'nun, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerinden Hamas mensubu olanlarını geri vermeme kararı almasını "intikam almak" olarak nitelendirdi.



Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu karar, yasa dışı çetelerin barbarca fiilleriyle benzerlik arzeden bir intikam alma davranışıdır." dedi.



Kasım, İsrail'in bu uygulamalarının fayda sağlamayacağını ve Filistin halkının iradesini kıramayacağını kaydetti.



Hazim Kasım, İsrail hükümetinin Gazze'de esir tutulan askerlerini geri alma konusunda Hamas'ın şartlarını yerine getirmekten başka seçeneği olmadığını da vurguladı.



İsrail hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonun bugünkü toplantısında, Hamas'ın elindeki İsraillilerin ve 2 askerin geri alınması konusunun ele alındığı ve Hamas'a mensup olup İsrail askerleri tarafından öldürülen kişilerin cenazelerinin teslim edilmemesine karar verildiği kaydedilmişti.