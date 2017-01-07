İsrail'in Gazzeli Balıkçılara Yönelik Saldırıları

İsrail donanması tarafından teknesi batırıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Filistinli balıkçı için Gazze Şeridi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Gazze açıklarında çarşamba günü teknesi batırıldıktan sonra kaybolan Muhammed el-Hissi (32) isimli balıkçı için kılınan gıyabi cenaze namazına onlarca Filistinli katıldı.



Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, namazdan önce yaptığı açıklamada, söz konusu olayı "kasıtlı suikast" şeklinde nitelendirerek, "Hissi'ye yapılan, Gazze karasularındaki bir korsanlık ve sistematik Siyonist saldırıdır." dedi.



Gıyabi cenaze namazını kılan Filistinliler, balıkçının evine kadar yürüdü.



Filistinli Balıkçılar Sendikası, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail donanmasının çarşamba akşamı teknesini batırdığı Muhammed el-Hissi isimli balıkçıdan haber alınamadığını, arama çalışmalarının da devam ettiğini bildirmişti.