İsrail'in Gazzeli Balıkçılara Yönelik Saldırıları

Gazzeliler, İsrail'in balıkçılara yönelik ihlallerine dikkati çekmek amacıyla cuma namazını Gazze Limanı'ndaki bir mescitte kıldı.



Kuşatmayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Komisyonunun çağrısı üzerine limandaki mescitte toplanan Filistinliler, iki gün önce İsrail Deniz Kuvvetlerinin teknesini batırması sonucu kaybolan Filistinli balıkçı için dua etti.



Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Mervan Ebu Ra's verdiği cuma hutbesinde, "Düşman İsrail, Gazze halkının yaşam hakkını engelliyor. Balıkçılara yönelik suçlar işliyor. Gücünü ve savaş gemilerini bizim üzerimizde deniyor. Biz ise Arap ve İslam ülkelerinin suskunluğu arasında kaderine terk edilmiş bir halkız." ifadelerini kullandı.



Ebu Ra's, Arap ve İslam ülkelerine, "İsrail ile ilişkilerini durdurma, elçiliklerini kapatma" çağrısında bulunarak, "Biz İsrail'in, onların ahlaki değerlerine, ekonomisine, turistlerine ve siyasetine karşı savaştığını söylüyoruz. İsrail, hepimizin ortak düşmanıdır." diye konuştu.



Filistinli Balıkçılar Sendikası, dün yaptığı açıklamada, İsrail donanmasının çarşamba akşamı teknesini batırdığı Muhammed el-Hissi isimli balıkçıdan iki gündür haber alınamadığını, arama çalışmalarının da devam ettiğini bildirmişti.