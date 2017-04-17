İsrail'in Filistinlilere Yönelik "Sosyal Medya Gözaltıları"

GAZZE (AA) – İsrail yönetiminin yaklaşık bir buçuk yıllık sürede sosyal medya paylaşımları nedeniyle 400 civarında Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



Gazze'deki İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği (İRTB), "Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yayımladığı raporda, İsrail istihbaratının 2015 sonundan bu yana başta Kudüs olmak üzere birçok kentte yaptığı operasyonlarda yaklaşık 400 Filistinliyi sosyal medyadaki sözde kışkırtıcı paylaşımlarından dolayı gözaltına aldığını açıkladı.



Gözaltıların hiçbir kanuni gerekçesinin olmadığına işaret edilen raporda, kışkırtma gerekçesiyle Filistinliler hakkında suç dosyası hazırlanmasının "açık bir insan hakkı ihlali" olduğu vurgusu yapıldı.





Raporda, gözaltına alınan bazı Filistinliler hakkında "idari tutuklama" yoluyla 17 aya varan hapis cezaları uygulandığı, serbest bırakılanların ise akıllı telefon kullanmalarının ve sosyal paylaşım sitelerine girmelerinin yasaklandığı aktarıldı.



İsrail'in birçok Filistinli gazeteciyi de aynı gerekçe ile gözaltına aldığına dikkat çekilen raporda, hala 28 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğu hatırlatıldı.



İsrail'in Filistinlilerin ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu belirten İRTB, yayımladığı rapor üzerinden uluslararası camiaya Filistinlilere yönelik yoğun gözaltı dalgası başlatan İsrail'i durdurma çağrısında bulundu.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.





Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.