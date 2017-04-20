İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, Filistin halkının İsrailli yerleşimcilerden korunması için gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde bir Yahudi yerleşimcinin Filistinli bir genç kızı araçla ezme girişimi kınanarak, "Uluslararası toplum, Filistin halkını yerleşimcilerin işlediği suçlardan koruyan tüm tedbirleri almalı." ifadesine yer verildi.



Beytullahim kentinin doğusundaki Tuku beldesinde bir Yahudi yerleşimci aracıyla 18 yaşındaki Filistinli genç kız Kevser Şevriyye'ye çarparak olay yerinden kaçmıştı.