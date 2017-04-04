İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

Filistin'deki "Uluslararası Çocukları Koruma Hareketi", 16 yılda yaklaşık 2 bin çocuğun hayatını kaybettiğine işaret ederek, Filistinli çocukların dünyada en fazla sıkıntı çeken çocuklar arasında yer aldığını belirtti.



Hareketten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinliler aleyhinde uzun yıllardır devam eden uygulamaları ve binlerce çocuğun ölümüyle sonuçlanan insan hakları ihlalleri nedeniyle dünya genelinde en fazla sıkıntı çeken çocukların Filistinli çocuklar olduğu ifade edildi.



"Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 2000 yılından 2016 yılına kadar 2012 çocuğun öldürüldüğü belgelendi. Ekim 2015'te patlak veren olaylardan bu yana ise Batı Şeria ve Kudüs'te 56 çocuk öldürüldü." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in, ailelerini cezalandırmak için çocukların naaşlarını yakınlarına teslim etmediği vurgulandı.





Açıklamada, dokunulmazlık siyasetinin, Filistinlileri öldüren İsrail askerlerini herhangi bir yargılamadan koruduğunu, bunun da aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin hedef alınmasına devam edilmesinden anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İsrail, 12 ila 17 yaşlarında yaklaşık 700 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu çocuklar, gözaltı sürecinde çeşitli şiddet eylemlerine ve kötü muameleye maruz kalıyor. Askeri mahkemeler adil yargılamanın asgari standartlarından yoksun. İnsan hakları kurumlarının raporlarına göre, geçen sene İsrail hapishanelerinde 18 yaşın altında yaklaşık 380 Filistinli vardı."



Hareketin hazırladığı rapora göre, Filistin toplumunun yüzde 45,8'ini oluşturan çocuklardan yüzde 51'i evde, yüzde 34'ü okullarda şiddete maruz kalırken 10 ila 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 4,5'i ise işçi olarak çalıştırılıyor.



İsrail'in çocuklara yönelik katliam ve şiddet eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, abluka politikasını ve çocukları öldürmeyi durdurması çağrısında bulunuldu.





Uluslararası anlaşmalara göre çocukları ve haklarını savunmak hedefiyle 1979'da Cenevre'de "Uluslararası Çocukları Koruma Hareketi" ismiyle kurulan uluslararası birliğin, Filistin'deki merkezinin 1991'de tesis edildiği belirtiliyor.