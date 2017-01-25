İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail parlamentosu Knesset'in, Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesinde yaşanan olaylarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulması önerisini reddettiği bildirildi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre, Knesset'te Arap milletvekillerinin, Ummul Hayran beldesinde yaşanan olaylarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulması önerisi için yapılan oylamada teklif 42 hayır, 22 evet ve 3 çekimser oyla reddedildi.



Oylama sırasında parlamentoda gergin dakikalar yaşandığı, Arap milletvekillerinden İsavi Feric ile Mesud Ganayim'in salondan çıkartıldığı belirtildi.



İsrail güçlerinin, geçen çarşamba günü Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yıkım amacıyla yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda, İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, beldedeki ev ve barakaları yıkmıştı.



Olay, İsrail, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de protestolara neden olmuştu.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.