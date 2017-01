İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail'in Araplara yönelik ayrımcı politikalarının yanı sıra Ummu'l Hayran ve Kalansuva beldelerindeki Arap vatandaşların evlerinin yıkılması, İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) önünde protesto edildi.



İsrail'deki Arap vatandaşları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin aldığı karar çerçevesinde, ülkenin kuzey ve güney şehirlerinden Kudüs'e araç konvoyu düzenlendi. Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) önüne, siyah bayraklarla gelen göstericiler, "Halk şehidinin cenazesini istiyor", "Yahudileştirmeye hayır, topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.



Aralarında Knesset'teki Ortak Arap Listesi üyesi milletvekilleri ile kanaat önderlerinin de bulunduğu göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın istifasını istedi.



Ortak Arap Listesi üyesi Milletvekili Ahmet et-Tiybi, Knesset'in yanındaki Gül Parkı'nda yaptığı açıklamada, "Ummu'l Hayran'da şehit edilen Yakup Ebu'l Kay'an ve ölen polis ile ilgili bir soruşturma komisyonun kurulmasını istiyoruz." dedi.



Bu gösterinin Yüksek Arap Takip Komitesi'nin İsrail'in uygulamalarını protesto amacıyla aldığı kararlar zincirinin diğer bir adımı olduğunu söyleyen Tiybi, şöyle devam etti:



"Yakup Ebu'l Kay'an'ın ölümüne sebebiyet veren, Arap kesimine yönelik şiddete teşvik eden ve yalan söyleyerek olayı çarpıtanlara ders verilmesini istiyoruz. Özellikle Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ile Emniyet Genel Müdürü Roni Eş-Şeyh'i kastediyorum."



Ortak Arap Listesi üyesi Milletvekili Cemal Zahalika ise "Beyaz bayrak kaldırmayacağız, yıkım politikasından vazgeçilene ve konut edinme hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.



Zahalika ayrıca, "Bu devlet konut sıkıntısı yaşayan Arap halkını ev sahibi yapmak yerine evlerini yıkıyor. Kısacası bu devlet, Yahudilere konut inşa eder, Arapların evlerini yıkar ve demokratik olduğunu iddia eder. Yıkım faaliyetlerinin hemen durdurulmasını ve şehit Yakup Ebu'l Kay'an'ın cenazesinin ailesine hiçbir şart öne sürülmeksizin teslim edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İsrail güçlerinin, çarşamba günü Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yıkım amacıyla yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda, İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, beldedeki ev ve barakaları yıkmıştı.



Yüksek Arap Takip Komitesi, İsrail'in, Ummu'l Hayran ve Kalansuva beldelerinde Araplara ait evleri yıkması üzerine bir günlük "sivil itaatsizlik" ve 3 günlük yas kararının yanı sıra protesto amacıyla toplumsal gösterilerin düzenleneceğini duyurmuştu.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.