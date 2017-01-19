İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

Arap Birliği, Filistinlilere yönelik ihlallerini kınadığı İsrail'e uluslararası topluma ihlallere karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulundu.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Arapların yaşadığı güneydeki Ummul Hayran beldesinde bir Filistinliyi öldürmesi ve evlerini yıkmasına tepki gösterilerek, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), bu tür ihlallere karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulunuldu.



İsrail'in Filistinlilere yönelik her türlü ihlalinin kınandığı açıklamada, savaş suçu sayılabilecek bu ihlalleri sona erdirmek için Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiği vurgulandı.



Ummul Hayran beldesine baskın düzenlenerek yaklaşık 15 evin yıkıldığı hatırlatılan açıklamada, son zamanlarda İsrail'in, sınırları içindeki Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış görüldüğüne işaret edilerek, "Silahsız belde sakinlerine yapılan baskın ve onlara boyun eğdirme çabaları, 1 kişinin ölümüne ve bazılarının yaralanmasına neden oldu." ifadesine yer verildi.



İsrail güçlerinin Kudüs'teki Kalendiya kampına da baskın düzenlediği ve onlarca yapıyı yıktığı aktarılan açıklamada, ayrıca zaman zaman cezaevlerindeki Filistinli tutukluların kaldığı hücrelere baskınlar yapıldığına işaret edildi.



Açıklamada, "İşgal üzerine kurulu İsrail, ırkçı politikasında ısrar ediyor, Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. Onları topraklarından göç ettirmeye zorluyor." ifadelerine yer verildi.



İsrail askerlerinin, dün Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ve bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, köydeki ev ve barakaları yıkmıştı.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.