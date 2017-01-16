İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

Filistin yönetiminde Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, İsrail hükümetinin Filistinlilere karşı uygulamalarını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.



Hüseyni, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi, son zamanlarda, gelecek planlarına hizmet etmek için hukuk dışı bazı gerekçelerle çok sayıda evi yıktı. İsrail, en yüksek sayıda Filistinliyi yurtlarından sürmeyi ve illegal yerleşim birimleri inşa etmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.



Uluslararası toplumu, insanlık dışı politikalarını sonlandırması için İsrail'e baskı uygulamaya çağıran Hüseyni, bu uygulamaların iki devletli çözüm ilkesini baltaladığını kaydetti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, İsrail yönetiminin, Doğu Kudüs'te 2015'te yıktığı evlerin sayısı 79 iken, bu sayı 2016'da 183'e yükseldi.