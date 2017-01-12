İsrail'in Kudüs Belediyesinin, Filistinlilere ait bazı yapıları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait ekiplerin Cebelu'l-Mukebbir beldesinde 8 yapıyı yıktığı belirtilerek söz konusu yapıların inşaat malzemeleri depolamak için kullanıldığı ve ruhsatlarının bulunmadığı ifade edildi.
Belediyenin, ruhsatsız yapılara karşı kanunun uygulanması çerçevesinde Cebelu'l-Mukebbir'de ruhsatsız binaları tespit ettiği kaydedilen açıklamada, geçen hafta Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamyonla girerek 4 askerin ölmesine, 15 askerin yaralanmasına neden olan Fadi Ahmed Hamdan el-Kanber'in oturduğu Kanber Mahallesi'nde yıkım bildirilerinin dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, Cebelu'l-Mukebbir'de yaşayan Filistinlilerden özel vergilerin alınacağına işaret edildi.
Öte yandan, Cebelu'l-Mukebbir Toprakları Savunma Komitesi Başkanı Süleyman Matar, İsrail devlet radyosunda yaptığı açıklamada, yıkım bildirilerinin dağıtılmasını kınadı ve beldedeki evlerin 1967'den önce inşa edildiğini, Kudüs Belediyesinin yaptığının toplu cezalandırma olduğunu söyledi.
İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri
İsrail'in Kudüs Belediyesinin, Filistinlilere ait bazı yapıları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.
İsrail'in Kudüs Belediyesinin, Filistinlilere ait bazı yapıları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.