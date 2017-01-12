İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail'in Kudüs Belediyesinin, Filistinlilere ait bazı yapıları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait ekiplerin Cebelu'l-Mukebbir beldesinde 8 yapıyı yıktığı belirtilerek söz konusu yapıların inşaat malzemeleri depolamak için kullanıldığı ve ruhsatlarının bulunmadığı ifade edildi.



Belediyenin, ruhsatsız yapılara karşı kanunun uygulanması çerçevesinde Cebelu'l-Mukebbir'de ruhsatsız binaları tespit ettiği kaydedilen açıklamada, geçen hafta Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamyonla girerek 4 askerin ölmesine, 15 askerin yaralanmasına neden olan Fadi Ahmed Hamdan el-Kanber'in oturduğu Kanber Mahallesi'nde yıkım bildirilerinin dağıtıldığı belirtildi.



Açıklamada, Cebelu'l-Mukebbir'de yaşayan Filistinlilerden özel vergilerin alınacağına işaret edildi.





Öte yandan, Cebelu'l-Mukebbir Toprakları Savunma Komitesi Başkanı Süleyman Matar, İsrail devlet radyosunda yaptığı açıklamada, yıkım bildirilerinin dağıtılmasını kınadı ve beldedeki evlerin 1967'den önce inşa edildiğini, Kudüs Belediyesinin yaptığının toplu cezalandırma olduğunu söyledi.