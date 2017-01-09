İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail mahkemesinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü Tesnim el-Halebi adlı 15 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu 18 ay hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.



Filistin Esirler Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofra Askeri Mahkemesinde görülen davada, İsrailli yargıçların Halebi'ye 1,5 yıl hapis cezası verdiği belirtildi.



Ramallah yakınlarındaki Rammun beldesi sakinlerinden olan Tesnim el-Halebi, Nisan 2016'da İsrail askerlerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu.



İsrail güçleri, son dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da birçok Filistinliyi, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alıyor.