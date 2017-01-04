Israil'in Filistinlilere Yönelik Ihlalleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İsrail güçleri toplanan plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması

-Filistinliler taş atarak karşılık vermesi

-Bölge sakinlerinden Filistinli kadının açıklaması

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentin batısında yer alan Bedres beldesinde bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle baskın düzenleyerek yıkım kararını uygulamaya çalıştı. Evde toplanan bölge halkı, tıkım kararını engelledi. İsrail güçleri, evin çevresinde toplanan Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Gerçekleşen müdahaleye Filistinliler taş atarak karşılık verdi.