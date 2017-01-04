İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskında çıkan olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.



Ramallah'ın batısındaki Bedres beldesine baskın düzenleyerek ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir evi askeri araçlar ve buldozerlerle çevreleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.



Filistinli grubu dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Filistinliler de taş ve plastik şişe atarak karşılık verdi.



Olaylarda onlarca Filistinli göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirirken, bir kısmı da plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.



Bölge sakinlerinin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması istenen evde toplanması üzerine, İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirmeden bölgeden ayrıldı.