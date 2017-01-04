İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail'deki bir mahkemenin, İsrail vatandaşlarını bıçaklamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle Filistinli genç kızı 8,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.



Kudüs'teki Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki Merkez Mahkemesinin, 18 yaşındaki Filistinli Merah Bukeyr'i 8,5 yıl hapis ile 10 bin şekel (yaklaşık 2 bin 600 dolar) para cezasına çarptırdığını belirtti.



Ebu Asab, daha önce çeşitli hapishanelere nakledilen Bukeyr'in halihazırda Eş-Şaron Hapishanesi'nde tutulduğunu ifade ederek hükmün "haksız" olduğunu dile getirdi.



Bukeyr, 12 Ekim 2015'te okuldan çıktığı sırada İsrailli bir polisin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasının ardından gözaltına alınmıştı.