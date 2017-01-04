İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

Filistin hükümetinin, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinden dolayı uluslararası soruşturma talebinde bulunduğu bildirildi.



Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri Elor Azaria'nın ceza almasının, görüntüsünün kaydedilerek dünyaya duyurulmasının ardından geldiğini ve bunun, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik işlediği yüzlerce ihlalden biri olduğunu belirtti.



İsrailli üst düzey yetkililerin Azaria'ya destek çıktıklarını ve bunun da İsrail'in bu yöndeki teşvik edici ısrarını ortaya koyduğunu ifade eden Mahmud, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik öldürme olayları için uluslararası soruşturma talebinde bulundu.



Bu arada İsrail askeri Azaria tarafından öldürülen Filistinli gencin babası Yusri eş-Şerif, İsrail yargısına itibar etmediğini ancak katilin ceza almasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.



Şerif, İsraillilere karşı eylem gerçekleştirdikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarpıtılan Filistinliler gibi Azaria'nın da aynı şekilde ömür boyu hapis cezası almasını istedi.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri Azaria, "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu.



Yafa Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunan Azaria'ya ne ceza verileceğine daha sonra kararlaştırılacağı bildirilmişti.