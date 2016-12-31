İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail askerlerinin 2016 yılında 134 Filistinliyi öldürdüğü, 6 bin 970 filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Horani Araştırma ve Dokümantasyon Merkezinin hazırladığı yıllık raporda, öldürülen 134 kişiden 34'ünün çocuk olduğu ve bu olayların büyük kısmının Batı Şeria'da yer alan 472 kontrol noktasında vuku bulduğu, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de gözaltına alınan kişilerden bin 240'ının çocuk, 151'inin kadın ve genç kız olduğu ifade edildi.



Rapora göre İsrail, 2016 yılında Batı Şeria ve Kudüs'ün farklı bölgelerinde bin 23 ev ve iş yerini yıktı, 657 ev ve iş yerine yıkım ihtarında bulundu, 27 bin 335 yeni Yahudi yerleşim birimine ruhsat verdi. 2016'da çoğu Kudüs'te olmak üzere Yahudi yerleşim birimleri inşasında yüzde 57'ye varan bir artış gerçekleşti.



İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait topraklardan 12 bin 326 dönümden fazlasına el koydu ve bazısının devlet arazisi olduğunu açıkladı. Yine İsrail hükümeti, Yahudilerin güzergahını koruma amacıyla 6 askeri kule inşa etmek için Nablus'un güneyinde yüzlerce dönüm toprağa el koydu, Batı Şeria'da 62 bin dönümden fazla arazide ölçüm çalışması yaptı.



Raporda, Kudüs'teki Yahudileştirme çalışmaları kapsamında kentin batı girişinde 211 dönüm üzerine kurulacak "Kudüs'ün yüzü" projesi ile Kudüs'te 19 bini aşkın yerleşim birimi inşaatına onay verilmesi yer aldı. Bu çalışmalar dahilinde İsrail, Silvan'da 2 binaya el koyarken, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde tünel kazma çalışmasına devam etti.



İsrail askerleri Filistinlilerin Gazze sınırında ya da Ayrım Duvarı çevresinde düzenlediği gösterilerde ya da çıkan olaylarda bin 40'ı çocuk 3 bin 230 Filistinliyi yaraladı, bunlardan yüzde 60'ını atılan gaz bombalarından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirenler oluşturdu.



Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında, yerleşim birimlerine sınır olan bölgeler ile El-Halil'deki eski beldede Filistinlilerin mülklerine molotofkokteyli ve taş atarak tacizde bulundu, Batı Şeria ve Kudüs'te 6 bin 500'ü aşkın zeytin, üzüm ve badem ağacını yaktı ya da söktü.



Raporda, İsrail'in Gazze'yi karadan ve denizden abluka altında tuttuğu, sınır şeridine yakın bölgelerden içeri girerek topraklara zarar verdiği, çiftçilere ateş açtığı ve gözaltına aldığı belirtildi.