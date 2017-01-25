İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlaller

İsrail İçişleri Bakanlığının, araçla bir grup İsrail askerlerine çarptığı belirtilen Fadi Ahmed Hamdan el-Kanber'in ailesinin oturma izinini iptal ettiği bildirildi.





İsrail devlet radyosunda yer alan haberde, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Mahluf Deri'nin, iki hafta önce Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamyonla girerek 4 askerin ölmesine, 15 askerin yaralanmasına neden olan Kanber'in, Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebelu'l-Mukebbir beldesinde ikamet eden ailesinin oturum izinini iptal ettiği kaydedildi.



Haberde, Deri'nin, "Oturum izinlerinin iptal edilmesi, canı İsrailli vatandaşlarını öldürmek isteyenlere uyarı niteliğindedir." dediği belirtildi.





Öte yandan, İşgal Altındaki Bölgelerde İnsan Hakları İsrail Bilgi Merkezi (B'Tselem) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerinin Cebelu'l-Mukebbir beldesinde yaşayan Filistinlilere karşı "toplu cezalandırma" uyguladığı, İsrailli yetkililerin söz konusu saldırının ardından başta Kanber ailesi olmak üzere bölgedeki bazı Filistinlilere karşı geniş çaplı "cezalandırıcı" uygulamalara başvurduğu dile getirildi.