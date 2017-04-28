İsrail'in Filistinlilere Yönelik Gözaltıları

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 5 Filistinliyi gözaltına aldı.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, sivil kıyafetli İsrail askerleri, kentteki El-Halil Devlet Hastanesi önünde 5 Filistinliyi gözaltına aldı.



Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, El-Halil Devlet Hastanesine doğru attığı ses bombasının patlaması sonucu acil servisin kapısının parçalandığı da kaydedildi.



Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.