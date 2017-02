İsrail'in Filistinli Tutuklulara Yönelik İhlalleri

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Gazze ve Batı Şeria'da protesto edildi.



İsrail cezaevlerinden serbest bırakılan Filistinliler ile aktivistlerin çağrısı üzerine Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezinde bulunan El-Menara Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail hapisanelerindeki Filistinli tutukluların korunmasını isteyen dövizler taşıyarak, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini sloganlarla protesto etti.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu Halide Cerrar, AA muhabirine "Biz burada Filistinli tutuklularla dayanışmak için toplandık. Dünyaya tutuklularımızın tehlikede olduğunu söylüyoruz. İsrail'in morallerini bozmayı hedefleyen baskılarına karşı tutukluların korunması gerekiyor." dedi.



Gazzeli gençlerden "mumlu protesto"



Gazzeli gençler de İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini ve cezaevi baskınlarını mum yakarak protesto etti.



Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi'nin çağrısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler, "Esirlerimiz kahramandır", "Esirlere özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.



Ulusal ve İslami Esirler Komitesi Üyesi Neşet el-Vahidi, İsrail hapisanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının zor ve kötü olduğunu belirtti.



Vahidi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, Filistinli tutukluları korumasını ve İsrail'in ihlallerini sona erdirmek için acilen harekete geçmesini istedi.



Esir İşleri Kurulu tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Nefha ve Ketziot cezaevlerine baskın düzenleyen İsrail özel kuvvetlerinin Filistinli tutuklulara karşı eşi benzeri görülmemiş ihlallerde bulunduğu belirtilmişti.



Açıklamada, hapishane kapılarının tamamen kapatılarak göz yaşartıcı gaz sıkıldığı, tutukluların aşağılanarak çıplak bir şekilde koğuştan çıkartılıp soğukta bekletildiği ve koğuştaki eşyaların tahrip edildiği bildirilmişti.



İsrail güçleri, zaman zaman herhangi bir gerekçe olmaksızın Filistinlilerin bulunduğu koğuşlara baskınlar düzenleyerek tutuklulara karşı ihlallerde bulunuyor.