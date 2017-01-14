İsrail'in Filistinli Balıkçılara Yönelik İhlalleri

Gazze açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.



Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçı İyad Ebu el-Amreyn'in İsrail deniz kuvvetlerine bağlı askerlerin açtığı ateş sonucu 4 plastik kurşunla yaralandığını söyledi.



Ayaş, balıkçının avlanma sınırları içinde vurulduğunu ifade etti.



İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı saldırıların ardından İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca, avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak geçen yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.



Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.