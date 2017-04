İsrail'in Filistin Topraklarındaki Yerleşim Planları

İsrail'in Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 15 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.



İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Bina ve İskan Bakanlığı'nın, 10 bini Batı Kudüs'te 15 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere 25 bin yeni yerleşim planı hazırladığı belirtildi.



Haberde, İsrail İskan Bakanı Yoav Galant'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında yapmayı planladığı İsrail ziyareti öncesi Kudüs'teki İsrail belediyeleri ile bu çerçevede anlaşmaya varmaya çalıştığı aktarıldı.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te tansiyonu yükselttiğini söyledi.



Ureykat, "İsrail'in, yerleşim birimi faaliyetlerini ve devam eden sistematik ihlallerini hızlandırması, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek ay yapacağı ABD ziyareti öncesi bir mesaj niteliğindedir ve siyasi sürecin yeniden başlaması için harcanan uluslararası çabaları baltalamaktır." ifadesini kullandı.



Filistin'in BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olan yerleşim birimleri konusunda tavrının net olduğunun altını çizen Ureykat, İsrailli yetkililerin işgal altındaki Filistin'de işlediği savaş suçlarının, insanlığa karşı suçun ve uluslararası hukuk ihlallerinin hesabını vermesi için çalışacaklarını vurguladı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçen yıl aralık ayında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararının onaylanmasına rağmen İsrail yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.