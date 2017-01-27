İsrail'in Cenazelerini Alıkoyduğu Filistinliler

İsrail askerleri tarafından geçen yıl El-Halil kentinde öldürülen ve naaşı alıkonulan Filistinli genç kızın cenazesinin Filistin askeri irtibat birimine teslim edildiği belirtildi.



İsrail devlet radyosunun haberine göre, El-Halil'in doğusundaki Beni Naim beldesinden 18 yaşındaki Mecd Hudur'un naaşı, kentteki Filistin askeri irtibat birimine teslim edildi.



Filistin tarafından ise cenazenin teslim alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



İsrail askerleri, kentteki Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba yakınlarında geçen yıl aracıyla yerleşimcilere çarptığı iddiasıyla Filistinli genç kızı öldürmüştü. Olayda iki Yahudi yerleşimcinin hafif yaralandığı aktarılmıştı.