Israil'in Alıkoyduğu Filistinlilerin Cenazelerini Teslim Etmesi Için Gösteri Düzenlendi - Ramallah

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Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen Filistinliler

Gösteriye katılanların dövizler taşıması

Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri ile röportaj

Gösteriye katılan Nihayet Selam ile röportaj İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini teslim etmesi için Batı Şeria'nın El-Bire beldesinde gösteri düzenlendi.



El-Bire'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen Filistinliler, yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak İsrail ve işgal karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, İsrail'in aylardır alıkoyduğu yakınlarının cenazelerini teslim etmesini istedi.



AA muhabirine konuşan Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri, İsrail'in elinde en eskisi dokuz ay öncesine dayanan 8 Filistinlinin naaşının bulunduğunu belirtti.



Gösteriye katılan Nihayet Selam adlı Filistinli kadın da 17 Kasım 2016'da İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazesine el konulan torunu Muhammed Selam'ın naaşının kendilerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.