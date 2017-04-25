İsrail ile Almanya Arasında Ziyaret Krizi

İsrail'de temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Organisation Breaking the Silence örgütü ile de görüşmek istemesi diplomatik krize neden oldu.



İsrail'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail hükümetinin yerleşim birimleri politikasını eleştirmekle tanınan Organisation Breaking the Silence örgütü ile de görüşmek istedi. Söz konusu sivil toplum örgütü ile görüşeceğini açıklayan Gabriel'in geri adım atmamasına karşılık olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, Gabriel'le öğleden sonra planlanan görüşmesini iptal etti. İptal iki ülke arasında yeni bir diplomatik krize neden oldu. - FRANKFURT