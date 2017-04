İsrail ile Almanya Arasında Kriz

İsrail'de resmi temaslarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in gezisi iki ülke arasında siyasi krize dönüştü. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Alman Dışişleri Bakanının İsrail hükümetinin yerleşim birimleri politikasını eleştirmekle tanınan sivil toplum örgütü Organisation Breaking the Silence yetkilileri ve insan hakları örgütü temsilcileri ile bir araya gelmek istemesi üzerine Sigmar Gabriel ile bugün yapacağı randevusunu iptal etti. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, görüşmenin iptal edilebileceği yönündeki haberler üzerine, bu sabah ARD televizyonuna "Bunu bir dramaya çevirmek istemem ama eğer iptal ederse bu kayda değer bir olay olur" değerlendirmesinde bulunmuştu. Almanya, şubat ayında İsrail'in 4 bin konutlu yeni yerleşim kararını eleştirince, mayıs ayı içerisinde yapılacak Almanya-İsrail hükümet görüşmesi termin sıkışıklığı gerekçe gösterilerek ertelenmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İsrail ve Filistin bölgelerini ziyaret etmesi bekleniyor. - Dortmund